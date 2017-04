Brandstiftung in Hüblingen?

Veröffentlicht am 26. April 2017 von wwa

HÜBLINGEN – Heuballenbrand in Hüblingen – Am Montagabend, 24. April, gegen 20:30 Uhr, kam es an der K48, Ortsaugang Hüblingen Richtung Elsoff, zu einem Brand von zwei Heuballen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass in der Ortslage ein Container fast zeitgleich brannte. Beide Brände wurden durch die Feuerwehren Rennerod, Neunkirchen, Hüblingen, Elsoff gelöscht. Später wurde bekannt, dass der gleiche Container bereits in der Vorwoche gebrannt hatte. Die Polizei Westerburg sucht Zeugen unter der 02663/98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de, die Hinweise zu den Bränden geben können.