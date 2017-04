Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kostenlose Infoveranstaltung Karrierefaktor Weiterbildung am Donnerstag, 11. Mai in Altenkirchen – 2017 ist ein besonderes Jahr für die IHK Akademie Koblenz, es wird das 50jährige Bestehen gefeiert und dazu werden viele kostenfreie Veranstaltungen angeboten. In Altenkirchen bietet die IHK am Donnerstag, 11. Mai eine kostenlose Informationsveranstaltung „Karrierefaktor Weiterbildung“ an. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufstiegsfortbildungen, die zu einem anerkannten IHK-Abschluss führen. In der Veranstaltung gibt es Informationen zu Terminen, Zugangsvoraussetzungen, Inhalten, Kosten, Förderungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Lehrgangsarten.

Die Teilnahme an der Veranstaltung, die am 11. Mai ab 17:30 Uhr in der IHK Geschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9, in 57610 Altenkirchen stattfindet, ist kostenfrei. Um frühzeitige Anmeldung wird unter www.ihk-akademie-koblenz.de gebeten, da bereits die 1. Veranstaltung in Koblenz stark nachgefragt war.

Das gesamte Jubiläumsangebot reicht von Informationen für Weiterbildungsinteressierte, einem Tag der offenen Tür über Business-Lounge mit Fachthemen bis und zu Unternehmerfrühstücken und einer Baustellenparty in der IHK-Lehrwerkstatt in Neuwied. Das Gesamtprogramm und Anmeldemöglichkeiten finden sich unter: www.ihk-akademie-koblenz.de. Ansprechpartnerin: Jutta Wiedemann, 0261 30471-72, wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de