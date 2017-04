Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

KIRCHEN – Infoveranstaltung zu Qualifizierungskurs in der Kindertagespflege am 8. Mai – „Wie werde ich Tagesmutter oder Tagesvater?“ – Michaela Stricker ist eine Tagesmutter. Sie hat 2016 den Qualifizierungskurs der Kreisverwaltung abgeschlossen, um als Tagespflegeperson Kinder in familienähnlicher Atmosphäre mit einem hohen Maß an individueller Förderung zu betreuen. Die Anfragen von Eltern nach qualifizierten und geeigneten Tagesmüttern und –vätern im Kreisgebiet ist immer noch hoch.

Um den Bedarf mit Betreuungspersonal decken zu können, ist die Kreisverwaltung aktuell wieder auf der Suche nach Interessierten, die sich eine Aufgabe als Tagespflegeperson vorstellen könnten. Dazu bietet die Kreisverwaltung am Montag, 8. Mai ab 19:00 Uhr eine kostenfreie Infoveranstaltung im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Kirchen, Lindenstraße 1, 57548 Kirchen an. Fragen wie „Was sind die Aufgaben einer Tagespflegeperson? Wie muss ich mich qualifizieren? Was sind die Voraussetzungen?“ und weitere werden hier beantwortet.

Michaela Stricker, die Absolventin des Qualifizierungskurses 2016 ist jedenfalls glücklich mit ihrer neuen Aufgabe: „Wenn ich meine Tageskinder um mich herum laufen sehe, denke ich immer, dass es eine gute Entscheidung war mich als Tagesmütter zu qualifizieren.“ Anmeldungen zur Infoveranstaltung oder Rückfragen sind montags und donnerstags von 08:30 bis 12:00 Uhr bei Carola Paas unter Telefon: 02681 81-2578 und Susanne Morgenschweis unter Telefon: 02681 81-2561 sowie per Email unter kindertagespflege@kreis-ak.de möglich.

Foto: Michaela Stricker aus Beul hat die Qualifizierung zur Kindertagepflegeperson 2016 abgeschlossen und betreut seither ihre Kinder und Tagespflegekinder zusammen.