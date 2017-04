Veröffentlicht am 26. April 2017 von wwa

HERDORF – Zweites Zukunftsupdate bei Schmidt Zerspanungstechnik in Herdorf bot reichlich Möglichkeiten zum Austausch – Unter der Überschrift ,,Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0‘‘ fand der zweite Teil der Workshop-Reihe ,,Zukunftsupdate Kreis Altenkirchen‘‘ statt. Digital in NRW- das Kompetenzzentrum für den Mittelstand und die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen luden hierzu in das Unternehmen Schmidt Zerspanungstechnik GmbH in Herdorf ein. Viele Unternehmen begreifen die Veränderung durch Industrie 4.0 als Chance, andere halten noch an ihren klassischen Geschäftsmodellen fest. Obwohl gerade die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und somit die Anpassung an den digitalen Wandel im Laufe der Zeit ,,die Spreu von Weizen‘‘ trennt. In diesem Workshop wurden die Teilnehmer, die sowohl aus Geschäftsführern, als auch aus Fachexperten bestanden, in einem Mix aus Vorträgen, Arbeits- und Diskussionsphasen an diese Thematik herangeführt.

Im Vordergrund der Veranstaltung standen der Austausch und die Kommunikation untereinander. Die Teilnehmer wurden in zwei Arbeitsgruppen eingeteilt, in denen sie alternative Geschäftsmodellmuster auf das eigene Unternehmen übertragen sollten. Im Anschluss an die Arbeits- und Diskussionsphase folgte die Ergebnispräsentation, in der die Gruppen Ihre Ansätze vorstellten.

„Das Thema Geschäftsmodelle und deren Wandel begleitet uns täglich. Entweder man entwickelt sich weiter, oder man geht in der Masse unter“, so resümierte Wolfgang Otterbach, Geschäftsführer von Schmidt Zerspanungstechnik GmbH, der ebenfalls an dem Workshop teilnahm. Der Workshop-Charakter und die lockere Atmosphäre kamen bei allen Beteiligten gut an. „Wir wollten den Teilnehmern mit dieser Veranstaltungsreihe nicht bloß interessante Informationen übermitteln, sondern auch durch den intensiven Austausch untereinander das regionale Netzwerk fördern“, erklärte Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Die Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells lässt sich allerdings nicht anhand eines festgelegten Musterbeispiels vollziehen, sondern bedarf einer stetigen und individuellen Anpassung an die eigene Unternehmenspolitik. „Der Wettbewerb wird in Zukunft nicht mehr nur zwischen Produkten oder Prozessen stattfinden, sondern vor allem auch zwischen Geschäftsmodellen. Wir sprechen hier von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens im Zeitalter von Industrie 4.0“, ergänzte Denise Sagner, Referentin vom Fraunhofer-Institute für Materialfluss und Logistik abschließend zum erfolgreichen Workshop.