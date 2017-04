Veröffentlicht am 26. April 2017 von wwa

HAMM – VfL Hamm Handball – Tolle Leistungen in den Bezirksligen erzielten die Nachwuchsteams der JSG Hamm/Altenkirchen – Während die weibliche B-Jugend am letzten Spieltag spielfrei dem Tabellenführer aus Arzheim die Daumen erfolgreich drückte und durch die Niederlage der JSG Ahrbach/Bannberscheid den zweiten Platz behielt, mussten die beiden jüngeren Jahrgänge selbst noch mal ins Spielgeschehen eingreifen.

Mit einem 16:12 gegen den HSV Rhein-Nette sicherte sich die weibliche C-Jugend verlustpunktfrei die Meisterschaft und ist somit Ausrichter Ihres Final4 um die Rheinland-Meisterschaft. Die weibliche D-Jugend fuhr in Neustadt mit einem 22:10 die letzten Punkte der Saison ein und landete mit einem Punkt Rückstand auf Rang 2. B- und C-Jugend spielen am 30. April auswärts um den Rheinland-Meister-Titel. Das Turnier der C-Jugend beginnt am 29. April um 12:30 Uhr in der Sporthalle Hamm (Sieg). (Vereinsbericht)