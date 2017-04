in der Jugendsammelwoche unterwegs für die Jugendarbeit

Veröffentlicht am 26. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendsammelwoche – unterwegs für die Jugendarbeit – Junge Menschen werden aktiv, um Geld für die Jugendarbeit zu sammeln. Im Zeitraum vom 01. bis 11. Mai sind Jugendliche der Jugendarbeit der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen und des KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrums, unterstützt von ProJu e.V., unterwegs um für ihre Projekte und Aktivitäten Geld zu sammeln.

Die Hälfte des Geldes bleibt bei der Jugendarbeit. Die andere Hälfte des Geldes bekommt der Landesjugendring Rheinland-Pfalz um die Arbeit der Mitgliedsverbände zu fördern und Jugendlichen in Entwicklungsländern zu helfen. Sammelzweck KG: Vom Erlös werden Kostümkosten getragen, um jedem das Mittanzen zu ermöglichen.

Sammelzweck KOMPA: Der Erlös wird bei der Anschaffung eines neuen Billardtisches helfen. Die Jugendlichen sammeln an öffentlichen Orten und oder an der Haustür in der Stadt und der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Die Spende wird in bar den Kindern mitgegeben. Ein Nachweis erfolgt auf den nicht kopierten und nummerierten Sammellisten. Das Ausstellen einer Spendenquittung ist möglich.