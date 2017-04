Veröffentlicht am 26. April 2017 von wwa

LINZ – „Nicht nur Kaffee – wie wirkt und was leistet der Faire Handel“? – Seit drei Jahren bezieht die Senioren Residenz Sankt Antonius den im Haus ausgeschenkten Kaffee vom Linzer Weltladen. Grund genug, Bewohnern und Besuchern des Hauses Gelegenheit zu geben, sich näher über die Struktur und die Wirkungsweise des „Fairen Handels“ zu informieren. Dazu hatte die Einrichtungsleitung Herrn Amthauer, der für den Verein „Eine – Welt Linz“ als Bildungsreferent tätig ist, zu einem Vortrag eingeladen. Amthauer stellte am Beispiel von im Weltladen zu erwerbenden Produkten die Chancen vor, als Konsumenten auf die Lebens– und Arbeitsbedingungen in vielen Ländern des Südens Einfluss zu nehmen. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Strategien der Handelsunternehmen erläutert und die Vorteile des in den Weltläden praktizierten Handels hervorgehoben.