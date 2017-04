Sonntagnacht brannte in Rehe ein Wohnhaus

Veröffentlicht am 25. April 2017 von wwa

REHE – Brand eines Wohnhauses in Rehe – Sonntagnacht, 23. April, gegen 23.00 Uhr, brannte in der Hauptstraße in Rehe ein Wohnhaus. Aus dem Dachstuhl und den Fenstern im 1. Obergeschoß war starke Rauchentwicklung zu erkennen als die Feuerwehren ihre Arbeit aufnahmen. Die Bewohner, so die Polizei, hatten selbständig das Haus verlassen. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Rehe, Rennerod, Neustadt und Westerburg beteiligt. Das DRK war ebenfalls im Einsatz.