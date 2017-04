Veröffentlicht am 25. April 2017 von wwa

DAADEN – Diebstahl eines Mähroboters – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag auf Montag, 23. Auf 24. April, zwischen 18:30 bis 06:00 Uhr, von einem Grundstück in Daaden, Im Hopfengarten, einen Rasenmäherroboter inklusive der Ladestation. Es handelte sich um einen Mähroboter der Marke Honda in der Grundfarbe weiß. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.