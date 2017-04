Mülleimer brennt an der IGS Horhausen

Veröffentlicht am 25. April 2017 von wwa

HORHAUSEN – Brennender Mülleimer auf dem Schulgelände der IGS Horhausen – Am Sonntagnachmittag, 23. April, um 16:10 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streifenfahrt einen brennenden Mülleimer auf dem Schulgelände der IGS in Horhausen fest. Der Brand wurde mit eigenen Mitteln der Polizei gelöscht. An dem Metallmülleimer entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de