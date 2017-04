Veröffentlicht am 25. April 2017 von wwa

NEUWIED – AfD-Info-Stand in Neuwied am Samstag, 29. April – Am Samstag, 29. April, wird die Alternative für Deutschland (AfD) ab 10:00 Uhr mit einem Info-Stand in der Neuwieder Fußgängerzone Mittelstraße über ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017, ihre Positionen zu direkter Demokratie, innerer Sicherheit, Bildung, Familienpolitik, Asylkrise und anderen Themenfeldern informieren.