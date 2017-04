Veröffentlicht am 28. April 2017 von wwa

NEUWIED – „Die Olchis räumen auf“ in der Abtei Rommersdorf – Im Kinder- und Familienprogramm der Rommersdorf Festspiele zeigt das Kulturbüro der Stadt Neuwied nach „Jim Knopf und die Wilde 13“ am Dienstag, 20. Juni, ab 10:00 Uhr, mit „Die Olchis räumen auf“ am Mittwoch, 28. Juni, ab 17:00 Uhr das zweite Stück. Die Olchis lieben alles, was Müll und Unrat ist, fressen am liebsten alte Autoreifen und schlürfen Terpentinreste aus rostigen Dosen. Daher liegt die Idee des Bürgermeisters nah, die Olchis als Müllschlucker einzusetzen. Doch da sind die Probleme schon vorprogrammiert…

Das Musical wird vom Ensemble der Freien Bühne Neuwied gespielt und ist eine Mischproduktion mit Schauspielern und extra angefertigten einen Meter großen Puppen.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.