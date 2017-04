Veröffentlicht am 25. April 2017 von wwa

HEDDESDORF – Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverband Heddesdorf – Auf der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz neben zahlreichen Mitgliedern auch Kreisvorsitzenden Hans-Werner Kaiser im Wintergarten des Josef-Ecker-Stiftes begrüßen. Nach den Berichten des Vorsitzenden Sven Lefkowitz und der Kassiererin Ute Beran in denen beide eine Übersicht über die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres wie unter anderem der Kaffeenachmittag, den Stammtisch und die Weihnachtsfeier gaben, kam man schnell in der Tagesordnung zu den Neuwahlen, die von Hans-Werner Kaiser geleitet wurden. Vorher nutzte jedoch Vorsitzender Sven Lefkowitz die Gelegenheit die drei langjährigen Vorstandsmitglieder, die nicht mehr kandidieren mit großem Bedauern und natürlich einem Blumenstrauß zu verabschieden. Es waren Beisitzerin Rita Möller-Baah, Frauenbeauftragte Sigrid Merkel und die bisherige stellvertretende Vorsitzende Christa Hümmerich, die nicht mehr kandidierten.

Die Versammlung entschied sich zur offenen Abstimmung, so dass die Wahlen zügig umgesetzt wurden. Der neue Vorstand besteht aus Vorsitzendem Sven Lefkowitz, Kassiererin Ute Beran, Schriftführerin Hildegard Stark und den Beisitzer/innen Brigitte Holl, Dirk Lepnikow, Bärbel Grüber, Pavel Beran und Dorothea Schibber. Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung Jürgen Gossmann, Christa Hümmerich und Dieter Sassin. Die vakant gebliebenen Positionen stellv. Vorsitzende(r) und Frauenbeauftragte sollen in den kommenden Monaten noch nachbesetzt werden.

Nach den Wahlen gab Kreisvorsitzender Hans-Werner Kaiser einen Überblick über die bundesweite Aktion des VdK „Weg mit den Barrieren“ und die Aktionen für die Kampagne im Kreis Neuwied. Hier forderte er die Anwesenden auf, die alltäglichen Hindernisse den Verantwortlichen im VdK oder in der Kommune zu melden. „Es sind manchmal nur kleine Änderungen notwendig, die aber einen großen Effekt in der Lebensqualität der Menschen haben“, erklärte Kaiser und machte das an der Höhe von Bordsteinen deutlich, die für Rollstühle, Rollatoren aber auch für Kinderwagen zu einer unüberwindlichen Hürde werden können.

Zum Ende der Veranstaltung konnten Hans-Werner Kaiser und Sven Lefkowitz noch drei langjährige Mitglieder ehren. Für jeweils 10 Jahre wurden Ute Beran (die aus terminlichen Gründen nicht zum Schluss der Veranstaltung und damit zum „Familienfoto“ bleiben konnte) und Dorothea Schibber geehrt, für 30 Jahre die langjährige stellvertretende Vorsitzende Christa Hümmerich. Anschließend klang der Nachmittag mit einem gemeinsamen Imbiss und angeregten Gesprächen der Mitglieder gemütlich aus.

Foto: (v.l.) VdK-Kreisvorsitzender Hans-Werner Kaiser, Dorothea Schibber, Ortsverbandsvorsitzender Sven Lefkowitz, Christa Hümmerich