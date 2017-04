Kommunionskinder waren nur Mädchen

Veröffentlicht am 24. April 2017 von wwa

SCHÖNSTEIN – In Schönstein waren es ausschließlich Mädchen, die am Weißen Sonntag ihre erste Hl. Kommunion empfingen. Sechs der jungen Damen stammen direkt aus dem Schlossdorf, eine aus Selbach. Nach einer kleinen Andacht mit Kaplan Klaus Heep im alten Pfarrhaus zog man in Begleitung der Eltern zur Pfarrkirche St. Katharina, um dort zusammen mit den Gläubigen den festlichen Gottesdienst zu feiern. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen begleitete die Prozession zur Kirche; den Gottesdienst selbst gestaltete der Kirchenchor „St. Cäcilia“ Schönstein mit. Hier die Namen der Kommunionkinder: Charlotte Götz, Christina Keller, Emilia-Sophia Krafft, Soraya Quast, Zoe Schlatter, Sophia Schmidt und Frieda Stangier. Fotos: Privat