Gebhardshainer Tennisspieler eröffnen die Saison

GEBHARDSHAIN – Tennisspieler eröffnen die Saison – In die kommende Tennissaison startet die SG Westerwald mit einem Familientag unter dem bundesweiten Motto „Deutschland spielt Tennis“. So konnten die Eltern sich von den Lernfortschritten der Kinder und Jugendlichen überzeugen. Auch neue Interessenten konnten SGW-Vorsitzender Willi Philipp und Dietmar Kuchheuser als Vorsitzender der Tennisabteilung im Gebhardshainer Clubhaus begrüßen. Das lockere Training während des Nachmittags wurde von den Vereinstrainern Ben Heer, Jan Seifer sowie Ramona und Heiner Kölzer auf allen vier Plätzen begleitet. Jugendwartin Bianca Weller hatte für Kuchenspenden gesorgt und gab bekannt, dass für die neuen Trikots der drei SGW-Jugendmannschaften Sponsoren gewonnen werden konnten. Ab der kommenden Woche finden an allen Wochenenden Heimspiele der verschiedenen Jugend- und Seniorenmannschaften statt.