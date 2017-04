Veröffentlicht am 25. April 2017 von wwa

WOLDERT – Alkohol im Straßenverkehr – Polizei nimmt sich der Fahrerlaubnis an – Am Freitagabend, 21. April, 21:41 Uhr, wurde ein vermutlich alkoholisierter Verkehrsteilnehmer der Polizei gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen den Fahrzeugführer an seiner Halteranschrift an. Dort bestätigte sich der der Verdacht der Alkoholisierung. Anschließend wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein von der Polizei sichergestellt.