SPD Ortsverein Wissen verteilt bunte Eier

Veröffentlicht am 24. April 2017 von wwa

WISSEN – Der SPD Ortsverein Wissen überrascht Kunden eines heimischen Supermarktes am Verkehrskreisel mit bunten Eiern. – Nach ihrem Einkauf nahmen die Leute das Präsent gerne entgegen, freute sich Vorsitzender Thorsten Wehner nach der Aktion und bedankte sich sowohl beim Marktleiter für die Erlaubnis als auch bei den Parteifreunden für ihre Unterstützung. Ausgegeben wurden gut 300 Eier. Weil die Verteilaktion so gut ankam, will man im kommenden Jahr zum selben Anlass wieder antreten. Fotos: Privat