Veröffentlicht am 24. April 2017 von wwa

SCHEUERFELD – Einfamilienhaus in Scheuerfeld fällt Flammen zum Opfer – Sonntagvormittag waren vier Löschzüge in Scheuerfeld im Löscheinsatz. Sonntagmorgen, 23. April, geriet kurz nach 08,00 Uhr ein freistehendes Einfamilienhaus in Holzbauweise in der Hauptstraße in Scheuerfeld in Vollbrand. Der 42jährige Hauseigentümer alarmierte gegen 08:08 Uhr die Feuerwehr, da er nach der Befeuerung seines Kaminofens Brandgeruch wahrgenommen hatte und aus dem Kamin bereits Flammen schlugen. Er und seine Frau konnten das Gebäude unversehrt verlassen.

Bereits vier Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits die Zwischendecke. Trotz starkem Kräfte- und Löschmitteleinsatz konnte das Wohnhaus nicht mehr gerettet werden und brannte nahezu vollständig aus.

Den Gebäudeschaden beziffert die Polizei mit rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die beiden Bewohner wurden bei Angehörigen untergebracht. Am Brandort waren die Feuerwehren Betzdorf mit Drehleiter, die Löschzüge Scheuerfeld und Wallmenroth sowie die Atemschutzgruppe der Feuerwehr Wissen und das DRK im Einsatz.