Veröffentlicht am 24. April 2017 von wwa

OBERLAHR/KOBLENZ – Oberlahrer Jugendfeuerwehr besucht Berufsfeuerwehr Koblenz – Der jüngste Dienst der Jugendfeuerwehr Oberlahr führte die Gruppe zur Wache der Berufsfeuerwehr Koblenz. Brandmeister Benjamin Schlarb nahm den Feuerwehrnachwuchs in Empfang und führte die Kinder und ihre Betreuer durch die Räume der Wache. So wurden Fahrzeughalle, Werkräume und die neue Atemschutzstrecke besichtigt. Die Jugendfeuerwehr erhielt einen genauen Einblick in den interessanten Arbeitsalltag eines Berufsfeuerwehrmannes. Zum Abschluss des Tages ging es in die Eisdiele Niqki in Horhausen. (ffo) Fotos: Feuerwehr Oberlahr