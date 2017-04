Mathias Groß (SBR Schönstein) wird neuer Bezirskaiser

Veröffentlicht am 24. April 2017 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Bezirksverband Marienstatt – Neuer Bezirkskaiser ermittelt – Samstag, 22. April, fand das Bezirkskönigs- und Kaiserschießen statt. In den Kategorien Bambini, Schüler, Jungend und Senioren gingen die motivierten Schützen der Bruderschaften Birken-Honigsessen, Schönstein, Niederfischbach, Mudersbach, Gebhardshain, Friesenhagen und Selbach des Bezirksverbands Marienstatt an den Start. Für den ordnungsgemäßen Ablauf beim Schießen sorgte das Team um den stellvertretenden Bezirksbundesmeister Hubert Kemper und die Niederfischbacher Bruderschaft, als hervorragender Gastgeber, kümmerte sich um den gastronomischen Teil.

In diesem Jahr gab es wieder ein besonderes Highlight. Es wurde der neue Bezirkskaiser ermittelt. Dies ist nach aktueller Fassung des Bezirksverbands nur alle drei Jahre möglich. Berechtigt waren alle noch lebenden Bezirkskönige, die noch Mitglied einer Bruderschaft sind und alle Könige der Bruderschaften des Bezirksverbands Marienstatt, die in den Jahren 2013 bis 2015 amtierten und ebenfalls noch Mitglied einer Bruderschaft sind. Nach einem äußerst spannenden Wettkampf, konnte sich Mathias Groß (SBR Schönstein) mit dem 275. Schuss durchsetzen und holte den letzten Splitter des Aars, unter lautstarkem Applaus der Schützenschar, von der Stange. Er wird nun die aktuell amtierende Majestät Karin Löscherbach (SBR Niederfischbach) ablösen und das Zepter für die kommenden drei Jahre in die Hand nehmen.

Die Ergebnisse des Bezirkskönigsschießens, sowie die feierliche Krönung aller teilnehmenden Majestäten, werden am Samstag, 20. Mai, in der Stadthalle in Betzdorf offiziell bekannt gegeben. Solange bleiben die Schießscheiben stillschweigend unter Verschluss des Bezirksvorstands. Beginn wird um 20:00 Uhr sein. Es werden unter anderem auch Ehrungen stattfinden. Gegen spätestens 22:00 Uhr wird die Verkündung des neuen Bezirkskönigs erfolgen. Im Anschluss heißt es Musik und Tanz durch das Team von Okay-Veranstaltungen.