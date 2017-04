Dorfpflegetag rund um das Dorfgemeinschaftshaus

Veröffentlicht am 24. April 2017 von wwa

HILKHAUSEN – Dorfpflegetag in Hilkhausen – Am Samstag, 22. April, trafen sich zahlreiche Hilkhausener Bürger am Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen zum alljährlichen Dorfpflegetag. Es wurden unter anderem die Blumenbeete und der Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus durch kehren, harken, Unkraut jäten und Verteilen von Rindenmulch wieder ansehnlich hergerichtet. Desweiteren legte man auf dem Parkplatz des DGH Martins Blumenwiese neu an, eine Ansaat erfolgt jedoch später, da es witterungsgemäß noch zu kühl war. Für einen deftigen Imbiss im Anschluss und kühle als auch warme Getränke sorgte wie auch in den letzten Jahren wieder der Förderverein der Dorfgemeinschaft. Für die große Teilnahme und die Bereitschaft an gemeinnütziger Arbeit, sowie die Verköstigung durch den Förderverein bedankte sich Ortsvorsteher Markus Heiermann.