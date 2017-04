22jähriger Autofaher händig Polizei Fahrerlaubnis aus

Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

FÜRTHEN – Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleineinfluss – Ein 22 jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitagmorgen, 21. April, gegen 00:05 Uhr, mit seinem PKW die Siegstraße in Fürthen aus Richtung Wissen kommend in Richtung Au/Sieg. Innerhalb einer leichten Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde festgestellt, dass er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Den Schaden beziffert sie mit 11.500 Euro.