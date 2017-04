Längerer Ampelausfall

Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

NEUWIED – Ampelanlagen im Gewerbegebiet defekt – Neues Steuergerät muss installiert werden – Autofahrer, die das Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld anfahren, müssen seit Freitagmorgen Geduld mitbringen. Der Grund: Dort ist ein Steuergerät ausgefallen, das den Verkehr an gleich zwei Ampelanlagen regelt. Betroffen sind die Ampeln an der Auf- und Abfahrt B 256 in Höhe des Aldi-Marktes und an der großen Kreuzung Allensteiner/Breslauer Straße am Bauhaus. Die zentrale Anlage, die beide Ampeln bislang schaltete, kann nicht mehr repariert werden, sie wird komplett ausgetauscht. Doch das kann nicht kurzfristig geschehen. Laut Angaben des zuständigen Bauamts wird das neue Steuergerät, dessen Anschaffungskosten im unteren fünfstelligen Bereich liegen, so schnell wie möglich eingebaut. Die Behinderung kann jedoch bis Ende kommender Woche dauern.