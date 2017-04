Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 414

Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

HOF – Verkehrsunfall auf der B 414 bei Hof – Donnerstagmorgen, 20. April, um 05:35 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Hof, auf der Bundesstraße 414 ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 43jähriger PKW-Fahrer wollte von einem Wirtschaftsweg auf die Bundesstraße 414 in Richtung Bad Marienberg einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Bad Marienberg kommenden 21jährigen PKW-Fahrer, der sich aufgrund eines Überholvorganges auf der Gegenfahrbahn befand, und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden Beifahrer der beteiligten Fahrzeuge jeweils Verletzungen. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7.000 Euro.