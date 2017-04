Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

HÖCHSTENBACH – Fahren unter Alkoholeinwirkung in Höchstenbach – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag, 20. April, um 17:35 Uhr in Höchstenbach, auf dem Mühlentalweg ein PKW überprüft. Es wurde festgestellt, dass der 46jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alco-Test ergab 2,87 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.