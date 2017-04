Bienenvolk in Katzwinkel-Norken gestohlen

Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

KATZWINKEL-NORKEN – Stacheliger Diebstahl – Bienenvolk in Norken und Elkhausen gestohlen – Zwischen Katzwinkel-Nochen und Elkhausen, auf einer Wiese oberhalb „Alte Eisenhardt“, wurden vor einiger Zeit drei Bienenvölker aufgestellt, die sich in drei größeren Holzboxen befanden. Entweder in der Nacht zum Donnerstag, 20. April, oder im Laufe des Donnerstag wurde eine dieser Boxen mit dem Bienenvolk entwendet. Da der oder die Täter auch eine Winterabdeckung für Fluglöcher entwendet haben geht die Geschädigte davon aus, dass es sich hier um jemanden handelt, der Kenntnisse in der Bienenzucht hat.

Die Polizeiwache Wissen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang bzw. zu dem Täter oder den Täter machen können. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02742/935-0 oder per Email an pwwissen@polizei.rlp.de.