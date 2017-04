Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

NEUWIED – Viele machen mit: „Saubere Pfoten“ in südöstlicher Innenstadt – Unter dem Motto „Frühjahrsputz in unserem Viertel“ ging zum zweiten Mal eine Reinigungsaktion im Areal des von Bund und Land geförderten Projekts „Soziale Stadt“ über die Bühne. Aufgerufen dazu hatten die beiden Quartiermanagerinnen Alexandra Heinz und Michaela Wolff sowie die Mitmach-Gruppe. Sie wollten so den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt fördern. Die Veranstalter sprachen zusammenfassend von einer „sehr gelungenen Aktion“, an der sich bei schönem Wetter viele fleißige Helfer beteiligten. Darunter waren Eltern und Kinder, die die Kita Rheintalwiese und die Marienschule besuchen, Vertreter der Fatih-Moschee-Gemeinde, Jugendliche der Ahmadiyya-Gemeinde und Privatpersonen aus dem Viertel. Der Wassersportverein und der VfL Neuwied hatten die Aktion bereits am Vortag unterstützt und rund um das Bootshaus, in den Goethe-Anlagen und auf dem Germania-Sport- und Spielplatz sauber gemacht. Damit die in drei Gruppen aufgeteilten Helfer den herumliegenden Unrat einsammeln konnten, hatten die Stadtwerke Neuwied Warnwesten, Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung gestellt. Die Quartiermanagerinnen dankten den Helfern für das vorbildliche Engagement, was abschließend im Bootshaus an der Rheinbrücke mit einer schmackhaften Suppe belohnt wurde. Beigeordneter Michael Mang übergab den beteiligten Kindern zudem Urkunden, die sie als Teilnehmer der Aktion „Saubere Pfoten“ ausweisen.