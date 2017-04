Veröffentlicht am 22. April 2017 von wwa

HORHAUSEN – Konzert „Zwei Trompeten & Orgel“ am Sonntag, 14. Mai, in der Horhausener Pfarrkirche – Als Beitrag der Feierlichkeiten zum 800jährigen Bestehens des Kirchdorfes Horhausen lädt die katholische Pfarrgemeinde Neustadt Wied-Horhausen-Peterslahr zu einem Konzert „Zwei Trompeten & Orgel“ am Sonntag, 14. Mai, ab 17:00 Uhr, in die Pfarrkirche St. Maria Magdalena, Horhausen, ein. Zur Aufführung gelangen Werke von Bach, Telemann, Manfredini Stamm und anderen. Das Konzert wird von dem Trio „Festivo“, bestehend aus Marion Kutscher, Michael Frangen (Trompeten / Corno di caccia) und Hans-André Stamm (Orgel) dargeboten. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freuen sich Künstler und Kirchengemeinde. Foto: Trio Festivo