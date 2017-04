Veröffentlicht am 21. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Altenkirchen – Zwei Personen verletzt – Zwei Fahrzeugführer befuhren mit ihren Fahrzeugen hintereinander die Kölner Straße in Altenkirchen in Richtung Quengelstraße. Verkehrsbedingt musste das erste Fahrzeug vor einem Fußgängerüberweg anhalten. Das nachfolgende Fahrzeug bemerkte den Anhaltvorgang zu spät und fuhr auf. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt, die ambulant im Krankenhaus in Altenkirchen behandelt wurden. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit 11.000 Euro.