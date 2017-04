Veröffentlicht am 21. April 2017 von wwa

NEUWIED – Eine Tote im Silbersee: Litz liest aus neuem Roman – Neuwieder Autor legt sein zweites Werk vor – „Westerwälder Tango“ hieß sein Debütroman: Nun stellt der Neuwieder Autor Rainer Karl Litz mit „Brandmale“ seinen zweiten Krimi vor. Am Donnerstag, 27. April liest er daraus in der StadtBibliothek. – Er lebt seine Leidenschaft fürs Schreiben neben seinem beruflichen Engagement aus: Rainer Karl Litz legt kurz nach der Veröffentlichung seines Erstlingswerks bereits einen Nachfolgeroman vor. „Brandmale“ ist erneut ein Krimi mit starkem Lokalkolorit. Zum Inhalt: Eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche wird am Engerser Silbersee gefunden, die lokale Politprominenz erweist sich als äußerst zwielichtig, die Rivalität zwischen Engerser Fußballern und Neuwieder Eishockeyspielern beschränkt sich nicht allein aufs Sportliche, Spuren führen ins Kölner Drogenmilieu, und Kommissar Ronny Berger präsentiert sich vertraut widerborstig: Keine Frage, im neuen Litz-Roman geht es hoch her, und die Deichstadt erweist sich einmal mehr als perfektes Umfeld für einen spannenden Kriminalfall, der zudem mit einer verblüffenden Auflösung aufwartet. Wer mehr über die Geschichte, ihren Erfinder und die Hintergründe ihrer Entstehung erfahren will, der hat dazu am Donnerstag, 27. April, Gelegenheit, wenn Rainer Karl Litz sein aktuelles Werk in der Neuwieder StadtBibliothek im Historischen Rathaus vorstellt – jenem Ort übrigens, an dem der Autor sein erstes Lebensjahr verbrachte. Entsprechend dem bekannten Motto „Text trifft Klang“ gibt es neben dem gesprochenen Wort wieder musikalische Unterstützung. An der Seite des Autors ist diesmal der bekannte Neuwieder Gitarrist Peter Dümmler.

Die Veranstaltung am Donnerstag, 27. April, beginnt um 18:00 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Eintrittskarten gibt es in der StadtBibliothek, montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 02631/802 700.