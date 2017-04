Museumsscheune öffnet am 1. Mai

Veröffentlicht am 19. April 2017 von wwa

HELMENZEN – Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege – Am Montag, 01. Mai, von 14:00 bis 17:00 Uhr findet die traditionelle Eröffnung der Museums­scheune in Helmenzen statt. Es werden selbst gebackener Kuchen und Kaffee zu kleinen Preisen an­geboten und verkauft. Es sind alle herzlich eingeladen zu diesem Event zu kommen und mit dem Ar­beitskreis zu feiern und Informationen auszutauschen.

An allen darauf folgenden Sonn- und Feiertagen ist die Museumsscheune bis Ende September von 14:00 bis 17:00 Uhr für Besucher geöffnet. Ein Mitglied des Vereins wird die Besucher gerne in der Museumsscheune her­umführen und Fragen beantworten. Besuchergruppen, Vereine und Schulklassen, melden sich bitte vorab bei unserem 2. Vorsitzenden Helmut Kohl unter der Telefonnummer: 02686 1790 an, um einen Termin zu vereinbaren.