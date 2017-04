Frontalzusammenstoß zwischen Audi und BMW

Veröffentlicht am 19. April 2017 von wwa

KATZWINKEL – Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Katzwinkel – Ein Sachschaden von circa 20.000 Euro entstand am Dienstagmittag, 18. April, gegen 13:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106 in der Gemarkung Katzwinkel. Hierbei befuhr ein Audi die K 106 aus Richtung Katzwinkel kommend in Richtung Wallmenroth. Außerhalb der Gemeinde Katzwinkel beschreibt die Kreisstraße an der Einmündung einer Gemeindestraße einen scharfen Rechtsknick, der als „Abknickende Vorfahrt“ beschildert ist. Hier folgte der Audi nicht der Vorfahrtsstraße sondern fuhr geradeaus und stieß frontal mit einem BMW zusammen, der entgegen kam und ordnungsgemäß der abknickenden Vorfahrt folgte. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.