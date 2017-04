Veröffentlicht am 18. April 2017 von wwa

KOBLENZ – Human Resource Management M.A. – Neues Fernstudienangebot in Kooperation mit der Hochschule Koblenz – Am Erfolg eines Unternehmens ist ein erfolgreiches Personalwesen oder Human Resource Management maßgeblich beteiligt. Gleichzeitig wird das Personalmanagement, auch wegen des allseits beklagten Fachkräftemangels, immer anspruchsvoller. Qualifizierte Personalmanager sind für die vielfältigen Aufgabenbereiche in Unternehmen aller Branchen gefragt. Das neue Fernstudium an der Hochschule Koblenz vermittelt umfassendes und ganzheitliches personalwirtschaftliches Wissen. Zu den Studieninhalten zählen in den ersten beiden Semestern etwa Personalpolitik und –strategie, Personalorganisation und –planung, Personalmarketing und Rekrutierung sowie Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Im dritten Semester folgen Themenbereiche wie Leadership und Motivation, Personalentwicklung, Talent- und Changemanagement. Das vierte Semester rundet das Studium mit beispielsweise Diversity, Gesundheitsmanagement und Konfliktmanagement, Systeme & Mediation ab, bevor die Studierenden im fünften Semester ihre Masterthesis schreiben.

Das ganzheitliche Fernstudienkonzept aus strategischen und operativen Themenbereichen vermittelt die Handlungskompetenz zur Wahrnehmung leitender Aufgaben in den HR-Bereichen von Wirtschaftsunternehmen und im öffentlichen Dienst. „Angesprochen sind Young Professionals, die sich nach einem Erststudium im HR-Bereich qualifizieren und professionalisieren möchten ebenso wie Absolventen mit einem allgemeinen Masterabschluss, die sich für den HR-Bereich spezialisieren möchten“, so der Studiengangsleiter des neuen Fernstudiengangs, Prof. Dr. Christoph Beck, von der Hochschule Koblenz. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Personalabteilungen mit einer kaufmännischen Ausbildung könnten laut Beck nach entsprechender Berufserfahrung über eine Eignungsprüfung das Studium aufnehmen.

Das berufsbegleitende Studium ist modular aufgebaut und gliedert sich in Selbststudium und Präsenzzeit. Während des Semesters finden circa sechs bis acht Präsenztage an Wochenenden an der Hochschule Koblenz statt. Der erlernte Stoff wird in E-Learning Einheiten vertieft und gefestigt. Fallbeispiele, Case Studies und Projekte unterstützen den Praxisbezug. Zum Ende des Semesters finden an ein bis zwei Samstagen schriftliche Prüfungen statt.

Der Studiengang, mit einem Workload von 90 ECTS-Punkten, ist ein Angebot der Hochschule Koblenz in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH). Der Masterabschluss beinhaltet das Recht zur Promotion, entsprechend der Promotionsordnung der Universität. Der Studiengang startet erstmalig zum Wintersemester 2017/18 – Interessierte können sich ab 02. Mai bis zum 15. Juli bei der ZFH unter www.zfh.de/anmeldung bewerben.