SELBACH-BRUNKEN – Maifest in Brunken – Musikverein lädt am Maifeiertag ans Musikhaus ein – Wie jedes Jahr lädt der Musikverein Brunken für Montag, 1. Mai ab 10:30 Uhr zu seinem traditionellen Maifest ans Musikhaus ein. Los geht’s mit dem musikalischen Frühschoppen der „Brönker Dicke Backen“, die nachmittags vom Egerlandorchester des Musikzuges Wendershagen der Freiwilligen Feuerwehr Morsbach abgelöst werden. Als besonderes Highlight erwartet die Besucher die Auftritte des Fanfarenzuges Ankenreute, der extra für das Maifest vom Bodensee in den Westerwald anreist. Neben leckeren Grillspezialitäten vom Holzkohlegrill wird ab 14:00 Uhr ein großes Kuchenbüffet angeboten. Für die kleinen Musikfreunde steht eine Hüpfburg bereit. Weitere Informationen im Internet unter „www.musikverein-brunken.de“.