Veröffentlicht am 18. April 2017 von wwa

MARENBACH – René und July Liebegott gewinnen Familienosterschissen beim SV „Im Grunde“ Marenbach – Große Beteiligung verzeichnete der Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach beim Osterschiessen. Familienschiessen war angesagt. Zur Mannschaft gehörten ein Erwachsener und ein Kind oder Jugendlicher. In der Wertung wurden die Ergebnisse der beiden Teilnehmer zusammengezogen. Das höchste Ringergebnis erhielt einen Pokal. Die Siegerehrung wurde von der Jugendleitung, Jörg Duevel und Vanessa Hassel, vorgenommen. Platz eins belegten July und René Liebegott mit 180 Ringen. Platz zwei ging an Lene und Daniel Liebegott mit 176 Ringen, Platz drei an Leonie und Volker Schufer mit 175 Ringen. Die Plätze vier und fünf belegten Natalie und Andrea Giessen mit 174 Ringen und Noel Schick und Ralf Gerhards mit 171 Ringen. (wwa) Fotos: Wachow