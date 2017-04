Frühjahrskonzert des Jugendblasorchester Mehrbachtal

Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Konzert „Music around the World“ des Jugendblasorchester Mehrbachtal begeistert Konzertbesucher – Das Jugendblasorchester Mehrbachtal hatte einmal mehr die Weyerbuscher Turnhalle zum Konzertsaal umgestaltet. Traditionell veranstaltete das JBOM zum Frühjahr sein jährliches Konzert. Das Motto des Konzertes lautete „Music around the World“. Die Leitung lag in den Händen von Slawomir Lackert. Vor ausverkauftem Haus präsentierte das JBOM im ersten Teil den Graf Zeppelin Marsch, New York Ouverture (USA), The Second Waltz (Russland), Paris Montmartre (Frankreich) und Unter dem Doppeladler (Österreich-Ungarn). Nach der Pause eröffnete das JBOM mit dem „Seeteufel“, dem Graf-Luckner-Marsch. In dessen Anschluss wurden einige aktive Mitglieder mit Urkunden und Ehrennadeln geehrt. Das Jugendehrenzeichen in Silber erhielt für fünf Jahre Alexander Ennes, Das Jugendehrenabzeichen in Gold bekam Julian Kappel für zehn Jahre. Das Ehrenzeichen in Gold für 30 Jahre bekam Rene Bovenderd. Das Ehrenzeichen in Gold mit Ehrenbrief erhielt das Gründungsmitglied Hans-Willi Saßmannshausen für 50 Jahre. Danach folgten die Stücke Libertango, James Bond 007 und Samba Time. Als Zugabe präsentierte das Orchester den River Kwai Marsch und das neue Westerwaldlied. Fotos: Renate Wachow