Leuzbacher Schützenwappen weist auf Königshaus hin

Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

NEITERSEN/LEUZBACH – Leuzbacher Königspaar erlebt sonntägliche Überraschung – Zu einem Gespräch hatte sich eine kleine Abordnung des Schützenvereins Leuzbach/Bergenhausen beim Königspaar Hartmut und Margit Hoppe angekündigt. Was dann aber in den Vormittagsstunden in Neitersen auftauchte war ein Großteil der Mitglieder und auch Personen aus der Nachbarschaft. Die Hoppes trauten ihren Augen nicht bei der Menge der Personen die da vor dem Haus standen. Die Leuzbacher waren allerdings gut ausgerüstet und gut vorbereitet. Im Gepäck hatten sie alles mitgebracht was man für eine spontane Feier benötigte. Getränke und Kulinarisches waren in Fülle vorhanden. Grund dieses Besuches war die Aufstellung eines überdimensionalen Wappens das auf das aktuelle Königspaar hinweist. Mit diesem Wappen soll an der Heimatadresse des Königspaares für ein Jahr auf das Königshaus hinweisen. Bis zum kommenden Schützenfestes des SV Leuzbach-Bergenhausen bleit das Wappen in Neitersen stehen. Das Königspaar Hartmut und Margit Hoppe zeigte sich nicht nur überrascht sondern auch erfreut über diese, ihnen angetragene Ehre. Bei kaiserlich- königlichem Wetter feierten sie das Ereignis mit ihren Vereinsfreunden und Nachbarn. Selbst die Kinder hatten ihren Spaß an diesem Tag. (wwa) Fotos: Wachow