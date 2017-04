Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

KATZWINKEL – Ostereier an Bürger verteilt – Seit mehr als 20 Jahren verschenkt der SPD Ortsverein Katzwinkel jeweils am Karsamstag Ostereier an die Bürger/innen. Jetzt war es wieder soweit. In aller Frühe baute man vor einer örtlichen Bäckerei den Stand auf. Da fast noch frostige Temperaturen herrschten, kam erstmals ein holzbeheizter Ofen zum Einsatz. Die Bäckereikunden nahmen das Angebot der heimischen Sozialdemokraten gerne an und bereicherten ihren Einkauf um einige kostenlose Eier. „Wir sind zufrieden mit der Aktion und wissen, dass sie jedes Mal gut ankommt“, so Ortsvereinsvorsitzender Reinhold Bröhl gegen Mittag. Verteilt worden sind rund 350 Eier, so die Schlussbilanz, verbunden mit einem Dank an die übrigen Helfer seitens des Ortsvereins.