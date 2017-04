Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Maifeier in Bruchertseifen – Auch in diesem Jahr findet am Sonntagabend, 30. April, die traditionelle Maifeier in Bruchertseifen statt. Beginn ist um 19:00 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums und der Entzündung des Feuers am Sportplatz. Für das leibliche Wohl wird über den ganzen Abend bestens gesorgt sein. Am Montag, 1. Mai, lädt der FC Kroppacher Schweiz, der Veranstalter des Festes ist, ab 11:00 Uhr zum gemütlichen Zusammensein bei einem Frühschoppen mit Mittagessen und am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen am Sportplatz ein.