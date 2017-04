Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Nordic Cross-Skating und Rollski – Für jung und alt die Nordic Skating-Cross/Natureskating und Rollskitechniken plus Biathlon für Jedermann/-frau mit Lasergewehren – Das man Skilanglauf und Biathlon auch ohne Schnee betreiben kann, praktiziert der SRC Heimbach-Weis 2000 schon seit einigen Jahren. In einem ersten Teil haben die Teilnehmer die Möglichkeit das Fahren mit Offroadskates abseits der Straße zu erlernen. Bei frühzeitiger Anmeldung stehen Offroadskates der Größen 36 bis 47 und Stöcke leihweise zur Verfügung. Im zweiten Teil erfolgt dann ein Komplextraining mit Lasergewehren. Auch in diesem Jahr starten die DSV Nordic aktiv Walkingzentren im DSV Nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland e.V. wieder weitere Kurse und zusätzlich jeden Dienstag ein regelmäßiges Training mit Nordic Cross-Skates zwecks sicherer Fahrtechnik:

24.04.2017 von 19.00 – 21.00 Uhr

29.04.2017 von 13.00 – 16.00 Uhr

12.06.2017 von 19.00 – 21.00 Uhr

24.06.2017 von 13.00 – 16.00 Uhr

14.08.2017 von 17.00 – 20.00 Uhr

19.08.2017 von 13.00 – 16.00 Uhr

11.09.2017 von 17.00 – 20.00 Uhr

16.10.2017 – jeweils von 17.00 – 20.00 Uhr

21.10.2017 von 13.00 – 16.00 Uhr

Weitere Informationen: Stefan Puderbach 1.Vorsitzender SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. DSV Skilehrer nordic DOSB-A-Trainer Breitensport 0152/28926702