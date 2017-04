Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wildkräuter sammeln und zubereiten – Naturkundlicher Spaziergang und leckere Verarbeitung – Die Kreisvolkshochschule und der NABU Altenkirchen laden gemeinsam am Samstag, 29. April, ab 09:30 Uhr zu einem Wildkräuterspaziergang unter dem Motto „Essbare Kräuter um Altenkirchen“ ein. Ob zur attraktiven Ergänzung des täglichen Speiseplans oder zur zünftigen Ausgestaltung von Outdoor-Aktivitäten: Viele heimische Kräuter, die zudem häufig sind, lassen sich als Wildgemüse, Gewürz, Tee- oder Heilkraut nutzen. Und die beliebtesten wachsen in Parks und Gärten. Beim Spaziergang geht es um das Erkennen und Sammeln der Wildkräuter.

Adelheid Braun und Immo Vollmer werden mit allen angemeldeten Interessenten zunächst in und um Altenkirchen Wildkräuter bestimmen und sammeln, anschließend werden die Kräuter gegen Mittag in der Schulküche in Altenkirchen gemeinsam zubereitet.

Treffpunkt ist der Haupteingang der Kreisverwaltung Altenkirchen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 9 Euro. Mitglieder des NABUs zahlen 6 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro inklusive einer Materialumlage. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de anmelden.