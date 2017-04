Veröffentlicht am 14. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 24 junge Leute nahmen diese Woche am Vocal Camp der Kreismusikschule teil – Abschlusskonzert am Samstag, 15. April ab 16:00 Uhr im Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen – 24 Mädels und Jungs waren seit Montag mit erstaunlichem Ehrgeiz und Können bei der Sache: eine Woche lang trafen sie sich in der Kreismusikschule in Altenkirchen um zu singen und Neues auf dem Gebiet Rock- und Popgesang zu lernen. Mit dem „Vocal Camp“ in den Ferienwochen hat Milena Lenz, Lehrkraft an der Kreismusikschule nun schon zum wiederholten Mal einen Volltreffer gelandet. Nur wenige Tage nach Ankündigung waren schon alle Plätze belegt.

Am Samstag, 15. April findet ab 16:00 Uhr das Abschlusskonzert im Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen statt. Alle Teilnehmer/innen präsentieren dort ihre erarbeiteten Songs und die Ergebnisse der Workshopwoche. Die Besucher können sich auf eine Reise querbeet durch die Rock- und Popmusik freuen. Der Eintritt ist natürlich frei.

In den sechs Arbeitstagen des Vocal Camp erarbeitet jeder Teilnehmer seinen Wunschsong und feilt an Gesangstechnik (Stimm- und Atemtechnik), Songinterpretation und Ausdruck. In mehreren Gruppen widmen sich die jungen Leute zudem den Themen Bühnenperformance, Mikrofontechnik, Mehrstimmigkeit und Studioarbeit. Doch damit nicht genug: unter professionellen Bedingungen nimmt jeder seinen Song auf CD auf. Dazu wurde wieder eigens ein kleines Tonstudio in den Räumen der Kreismusikschule in Altenkirchen aufgebaut.

Das Ganze geht auf die Initiative von Milena Lenz zurück, die gemeinsam mit Simon Ritter (Live- und Studiotechnik) und Tanja Rott (Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin) die Fäden in der Hand hält. Unterstützt wird das Dozententeam von den erfahrenen Gesangsschülerinnen Clara John, Carolin Wäschenbach, Gianna Pludra und Stephanie Freith.