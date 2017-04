Veröffentlicht am 18. April 2017 von wwa

NEUWIED – Abfallberatung und die Personalabteilung der Kreisverwaltung präsentieren sich Gewerbeschau in Windhagen – wir sind dabei! – Bereits zum achten Mal findet die ISR-Gewerbeschau in Windhagen statt. Mit dabei sind erstmals der Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) sowie die Abfallberatung und die Personalabteilung der Kreisverwaltung Neuwied, wenn sich am 23. April die Region im und am Bürgerzentrum Windhagen vorstellt. „Wir präsentieren uns als Dienstleister und wollen die Komplexität der Stoffstromwirtschaft den Bürgern ein wenig näher bringen“, erläutert der 1. Kreisbeigeordnete und Kreisabfallwirtschaftsdezernent Achim Hallerbach. Die ISR-Gewerbeschau hat sich mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, so kamen in den letzten Jahren tausende Menschen, um sich über das breitgefächerte Angebot der zahlreichen Ausstellern zu informieren. Und auch in diesem Jahr haben sich weit über 100 Aussteller der unterschiedlichsten Branchen aus Windhagen und Umgebung zur Schau angemeldet, um ihre Leistungsvielfalt präsentieren zu können.

So haben die Besucher die Gelegenheit an Ort und Stelle die Produkte und Dienstleistungen auszuprobieren und zu testen. Natürlich bietet die Messe darüber hinaus eine tolle Plattform um Kontakte zu knüpfen oder sich untereinander zu vernetzen. Daneben wird aber auch jede Menge Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß geboten sowie ein umfassendes gastronomisches Angebot, eine Versteigerung mit interessanten Preisen und zahlreiche Attraktionen, machen die ISR-Gewerbeschau wieder zu einem tollen Tag für die ganze Familie.

Neben dem vielfältigen Angebot, was das Gewerbe aus der Region zu bieten hat, präsentiert der REK zwei Müllfahrzeuge, um den Besuchern die Unterschiede von Heck- und Seitenladertechnik erläutern zu können. Der REK ist im Landkreis Neuwied insbesondere zuständig für die Sammlung der Bio- und Restabfälle und leert mit diesen Fahrzeugtypen die braune und die graue Abfalltonne. Die Abfallberatung des Landkreises Neuwied bietet Informationen und Anregungen rund um das Thema Abfall.

Am Stand der Abfallwirtschaft auf dem ISR Außengelände, Standnummer AB 35, können Sie auch Ihre Gewinnspiel-Karte abgeben. Diese finden Sie im „Entsorgungsreport“, der in der 16. KW an alle Haushalte im Kreis ausgeliefert wird, außerdem im Internet unter www.abfall-nr.de. Jeder abgegebene Tipp zur Abfallvermeidung wird mit einem kleinen Geschenk belohnt – solange der Vorrat reicht. Die besten Tipps werden in den kommenden Ausgaben des Entsorgungsreports veröffentlicht.

Die Personalabteilung des Kreises ist als Ausbildungsbetrieb ebenfalls auf der ISR vertreten. Jährlich begrüßt die Kreisverwaltung mehr als zehn neue Nachwuchskräfte zu ihrer Ausbildung. Neben dem Einstieg in die Beamtenlaufbahn sind die Ausbildungen zur/zum Verwaltungsfachangestellten, Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und Fachinformatiker/in möglich. Außerdem bildet die Kreisverwaltung an der MBA in Linkenbach Industriemechaniker in der Fachrichtung Instanthaltung aus. Die Personalabteilung finden Sie am Stand C8 im Forum Windhagen. Die Aussteller hoffen auf eine erfolgreiche Messe und vielen interessierten Besuchern. Die ISR-Gewerbeschau öffnet am 23. April von 10:00 bis 18:00 Uhr ihre Pforten.

Foto: Werben für die ISR-Gewerbeschau in Windhagen (m.v.r.): Martin Buchholz, Vorsitzender der ISR, der 1. Kreisbeigeordnete und Kreisabfallwirtschaftsdezernent Achim Hallerbach, Hans-Heinrich Muss, 2. Vorsitzender der ISR, Trudi Saal, 3. Vorsitzende der ISR.