Fußgängerin auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt

Veröffentlicht am 14. April 2017 von wwa

ANDERNACH – Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Nettomarktes in Andernach gesucht – Am Dienstagvormittag, 11. April, gegen 10:18 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Netto in Andernach – Miesenheim. Eine 61jährige Fußgängerin aus der Verbandsgemeinde Pellenz wurde von einer 60jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus der VG Pellenz, angefahren und erheblich verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Neuwieder Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02632/ 921 – 0 oder über den Internetkontakt PiAndernach@polizei.rlp.de bei der Polizei in Andernach zu melden.