Veröffentlicht am 14. April 2017 von wwa

BETZDORF – Ladendieb auf frischer Tat erwischt – Ein 40jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag, 12. April, um 14:45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter beim Diebstahl erwischt. Der Mann war an der Kasse erschienen um vier Flaschen Bier zu bezahlen. Die Kassiererin ließ sich den prall gefüllte Rucksack zeigen. Dort hatte er ein Six-Pack Bier und Lebensmittel aus dem Markt verstaut. Die Polizei wurde daraufhin hinzugerufen. Bei der Durchsuchung der Person wurden weitere Lebensmittel unter der Jacke und in den Hosentaschen entdeckt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet und dem Mann wurde Hausverbot erteilt.