Veröffentlicht am 15. April 2017 von wwa

KATZWINKEL – Katzwinkler Seniorentreff zu Ostern – Ostereier waren zum Treffen des Seniorentreffs Katzwinkel im April zwar noch nicht gelegt, aber die stattdessen gereichten Würstchen wurden ebenfalls gerne angenommen. Als positiver Nebeneffekt hat sich damit der Cholesterinspiegel des Einen oder Anderen ebenfalls in Grenzen gehalten.

Zur Vorbereitung auf den Ausflug am 2. Mai gab Friedhelm Heck noch einige Informationen. Weitere Anmeldungen können noch unter Telefon 02741-8935 abgegeben und Informationen abgefragt werden. Der nächste Seniorentreff ist wegen des Ausflugs am 2. Mai erst wieder am 6. Juni ab 10:00 Uhr im Schützenhaus Elkhausen-Katzwinkel.