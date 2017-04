Veröffentlicht am 15. April 2017 von wwa

NEUWIED – Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Alkohol und Drogen – Am Dienstag, 11. April, führte die Polizei Neuwied, in der Zeit zwischen 15:00 und 23:30 Uhr, an mehreren Stellen im Dienstgebiet, Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Alkohol und Drogen durch. Hierbei wurden mehrere verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Vierzehn Fahrzeugführer wurden verwarnt, dreizehn Personen angewiesen, im Rahmen der Kontrollen festgestellte Mängel an ihren Fahrzeugen zu beheben.

In den Nachmittagsstunden wurde ein 21jähriger Autofahrer angehalten, bei dem im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit, Anzeichen auf einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum konstatiert wurde. Aufgrund eines nachfolgenden, positiven Drogenschnelltests wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn eine Anzeige gefertigt. Des Weiteren wurde einem Fahrzeugführer, aufgrund erloschener Betriebserlaubnis bei seinem mitgeführten PKW, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Abschließend wurde in den späten Abendstunden ein 15jähriger Rollerfahrer kontrolliert, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt. Bei insgesamt 73 kontrollierten Fahrzeugen wurden erfreulicherweise keinerlei alkoholisierten Fahrzeugführer angetroffen.

Die Polizei Neuwied wird auch in den kommenden Wochen verstärkt Verkehrskontrollen, mit den Schwerpunkten Alkohol und Drogen, im Bereich des Dienstgebietes durchführen.