Veröffentlicht am 15. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Cornelia Scheel & Hella von Sinnen – Lesung ”Mildred Scheel“ – Erinnerungen an meine Mutter” am Freitag, 28. April, in der Stadthalle Altenkirchen – Aus dem Buch lesen wird Hella von Sinnen. Im Anschluss an diese Lesung erhält der Gast die Möglichkeit, Fragen an Cornelia Scheel zu stellen.

Erinnerungen an eine beeindruckende Frau mit viel Sinn für Humor. Cornelia Scheel und Hella von Sinnen präsentieren auf einzigartige Weise Szenen aus dem spannenden Leben der ehemaligen Bundespräsidentengattin und Krebshilfe-Gründerin Mildred Scheel. Cornelia Scheel schildert in dem Buch nicht nur ihre ganz persönlichen Erinnerungen an ihre Mutter, sondern auch, wie sehr Mildred Scheel die Gesellschaft durch ihre Arbeit geprägt und verändert hat. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , Telefon: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.