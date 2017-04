Veröffentlicht am 14. April 2017 von wwa

NEUWIED – Beim Gartenmarkt haben Fußgänger Vorfahrt – Einige Straßensperrungen sind notwendig – Der Neuwieder Gartenmarkt am 22. und 23. April lockt wieder viele Besucher aus der Stadt und der gesamten Region an. Damit sie bequem über das Marktgelände bummeln können, das sich vor allem auf der Langendorfer Straße von der Stele an der Kreishandwerkerschaft bis zur Pfarrstraße erstreckt, werden an jenem Wochenende einige Straßensperrungen erforderlich. Die großen Parkplätze und die Parkhäuser der City sind selbstverständlich ungehindert zu erreichen.

Langendorfer Straße zwischen Andernacher Straße (Kreisel) und Luisenstraße: von Samstag, 22. April, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 23. April, zirka 20:00 Uhr. Die Luisenstraße ist in Höhe der Fußgängerzone (Langendorfer Straße) gesperrt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen in der Luisenstraße aus Richtung Hermannstraße und die Zufahrt zum Parkhaus aus Richtung Elfriede-Seppi-Straße sind aber frei.

Langendorfer Straße zwischen Marktstraße (ZOB) und Pfarrstraße (Post): von Samstag, 22. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 23. April, zirka 20:00 Uhr. Marktstraße zwischen Engerser Straße und Hermannstraße: von Samstag, 22. April, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 23. April, zirka 20:00 Uhr. Die Bushaltestellen werden in die Engerser Straße an die Marktkirche verlegt.

Schlossstraße zwischen Hermannstraße und Engerser Straße: von Samstag, 22. April, 09:00 Uhr, bis Sonntag, 23. April, zirka 20:00 Uhr.

Luisenstraße zwischen den Einfahrten zu den Parkplätzen (ehemals Aldi) und der Einmündung zum Parkhaus: Zwischen Langendorfer Straße bis Einfahrt Parkhaus von Samstag, 22. April, 09:00 Uhr bis Sonntag, 23. April, zirka 20:00 Uhr. Zwischen Langendorfer Straße und den Parkplätzen Luisenstraße von Freitag, 22. April, 06:00 Uhr, bis Montag, 24. April, zirka 12:00 Uhr.

Engerser Straße zwischen Pfarrstraße und Marktstraße: Der Abschnitt ist zwar kein Veranstaltungsgelände, muss aber aus verkehrstechnischen Gründen von der Pfarrstraße Richtung Engerser Straße, also einseitig, gesperrt werden. Und zwar von Samstag,22. April, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 23. April, zirka 20:00 Uhr.