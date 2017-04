Veröffentlicht am 14. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreative Flipchartgestaltung für Workshops, Präsentationen und Teamsitzungen – Am Mittwoch, 26. April von 09:00 bis 16:00 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen erstmalig den Kurs „Kreative Flipchartgestaltung für Workshops, Präsentationen und Teamsitzungen“ an. Mit einer ansprechenden Bild-Sprache können Inhalte effektiv werden. Wer es schafft, be-merk-enswert zu visualisieren, erreicht leichter und nachhaltiger das Ziel.

Zeichentalent ist absolut keine Voraussetzung, denn nach diesem Seminartag werden die Teilnehmenden ganz sicher über einen Grundstock an einfachen Symbolen verfügen, die sie immer wieder nutzen können. Auch eine deutliche, gut lesbare „Flipchart-Schrift“ werden sie beherrschen und den Spaß an Formen und Farben auf neue Weise entdecken. Inhalte des Kurses sind beispielsweise: Schrift, Rahmen, Container, der Symbolik-Koffer, bunte Vielfalt mit Stift und Farben, Bilder statt Texte und Layout und Entwurf.

Der Kurs findet im Gebäude der Kreisvolkshochschule Altenkirchen statt. Kursleiterin ist Siglinde Czenkusch. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.